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Річниця "Мінська": США закликали Росію вивести зброю і військових з України

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати в шосту річницю підписання мінських угод закликають Російську Федерацію повністю виконати свої зобов'язання. А саме вивести з України зброю і сили, які вона очолює.

Про це йдеться у зверненні Посольства США в Україні, опублікованому в Facebook.

Також США закликають Росію повернути Україні повний контроль над міжнародно визнаними кордонами.

"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 5 вересня 2014 року в Мінську в будівлі "Президент-готелю" були підписані перші мінські угоди представниками України, ОБСЄ та Росії.

Тоді сторони домовилися, зокрема, про негайне двостороннє припинення застосування зброї, негайне звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб та негайне виведення незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Раніше повідомлялося, що в ООН заявили, що мінські угоди залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі.

Також в ООН назвали поширені порушення прав людини на окупованих територіях Криму і Донбасу; висновки організації ґрунтуються на аналізі понад 3 тисяч судових документів.

Прогноз погоди
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