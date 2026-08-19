Часами издевались в укрытии: в Одесской области подростки пытали 11-летнего мальчика

В Одесской области правоохранители расследуют случай пыток 11-летнего мальчика в Нерубайской громаде. Подростки несколько часов издевались над ребенком в укрытии, снимая это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Одесской области.

О преступлении полицейским сообщила мать потерпевшего спустя несколько дней после происшествия. Как выяснили следователи, одноклассница позвала 11-летнего мальчика на прогулку и привела его к укрытию, где их ждали другие подростки.

В укрытии 13-летний парень, обиженный на младшего школьника, начал избивать и душить его, а также заставлял становиться на колени и извиняться.

Издевательства продолжались несколько часов подряд на глазах у нескольких детей, фиксировавших все происходящее на камеры телефонов. Потерпевший получил различные телесные повреждения, однако сначала не рассказывал об этом родным из-за угроз обидчика.

Правоохранители квалифицировали событие как пытки и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 127 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская для установления степени тяжести полученных ребенком повреждений. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого участника инцидента.

"Призываем родителей внимательно относиться к детям, обращать внимание на изменения в настроении и поведении, интересоваться самочувствием. В случае выявления проблем сразу обращайтесь за помощью", - отметили полицейские.