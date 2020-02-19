За рік РФ направила на окупований Донбас понад 4 тис. тонн боєприпасів, - Кислиця

За 2019 рік Росія направила на окупований Донбас більше чотирьох тисяч тонн боєприпасів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН 18 лютого, передає РБК-Україна.

Крім того, за його словами, у окупаційної адміністрації є близько 50 танків.

"РФ продовжує поставляти окупационным силам зброю, регулярні війська та найманців. Тепер вони затьмарюють деякі європейські армії: близько 500 танків, близько тисячі бронерованных бойових машин, 800 артилерійських установок. Тільки в минулому році РФ направила на окуповані території Донбасу більше 4 тисяч тонн зброї і боєприпасів", - зазначив Кислиця.

Нагадаємо, як заявила представниця США в ООН Шерить Норман Шале, Росія не виконує угоди, взяті на себе в Мінську і під час нормандської зустрічі, а також розпалює конфлікт на Донбасі.