За рік поліцейські в Україні врятували майже 1,4 тис. людей

Як правило, це люди, які вчасно отримали меддопомогу завдяки діям поліції

В течение 2018 года патрульные спасли 1394 человека, среди них 169 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова, в течение прошлого года экипажи патрульной полиции обработали 5,6 миллиона вызовов, которые поступили на линию "102".

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям патрульные полицейские в прошлом году спасли 1394 человека, среди них 169 детей. Это люди, которые вовремя получили первую медицинскую помощь, в подавляющем большинстве после дорожно-транспортных происшествий, а также вынесенные из зданий во время пожара целые семьи", – рассказал Жуков.

Он также сообщил, что за прошлый год полицейскими патрульной полиции задокументировано свыше 1,7 миллиона административных нарушений. Из этого количества 1,5 миллиона фактов – это нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в частности – 54 тысячи фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, в течение 2018 года патрульные раскрыли почти 20,4 тысячи преступлений уголовного характера. Полицейские задержали 8,6 тысяч лиц, причастных к наркопреступлений, 4,3 тысячи – до краж, а также 772 лица, совершившие грабежи.

РБК-Украина писало, что в январе 2019 года задокументировано 20 фактов предложения взятки сотрудникам полиции.