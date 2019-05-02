За рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі

У зверненні в день річниці початку операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, командувач ООС Сергій Наєв заявив, що за рік українськими військовими було звільнено 3 населених пункти і повернено під контроль 24 кв. км. територій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС в Facebook.

Наєв розповів, що від початку операції Об’єднаних сил було повернуто під контроль населені пункти Шуми, Південне та хутір Вільний.

"Перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га;

знищено 52655 вибухонебезпечних предметів; відновлено 1000 га територій які вже використовуються в господарських цілях; вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, більше 300 тис. боєприпасів", - повідомив Наєв.

Також він розповів, що на користь держави було вилучено матеріальні цінності, які використовувались у незаконний спосіб на суму у 274 млн гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових отримали поранення. Бойовики шість разів використали заборонене мінськими угодами озброєння