Не на рік, а назавжди. Прем’єр Словаччини закликає скасувати мита на експорт з України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Едуард Гегер.

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" - написав Гегер у Twitter.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу розглядають варіант зі скасуванням усіх мит і квот на український експорт, щоб допомогти економіці України в час війни проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.