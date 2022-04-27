Євросоюз розглядає скасування мит і квот на товари з України, - Bloomberg

Лідери Європейського Союзу розглядають варіант зі скасуванням усіх мит і квот на український експорт, щоб допомогти економіці України в час війни проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Уже цього тижня ЄС може скасувати всі мита та квоти на ввезення товарів із України. Цим кроком об'єднання прагне підтримати українську економіку.

Пропозиція включатиме скасування існуючих мит і квот на сталь, промислові товари та сільськогосподарську продукцію, які наразі не підпадають під дію торгової угоди України та ЄС. Зона вільної торгівлі між сторонами тимчасово зберегла мита та квоти на окремі категорії товарів. Тепер Євросоюз зібрався їх тимчасово скасувати.

Нововведення мають затвердити представники всіх 27 країн-членів об'єднання і Європарламент. ЄС є найбільшим торговельним партнером України, частка якого в торгівлі складає понад 40%.