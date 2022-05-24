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На рік. ЄС скасував мита на експорт з України

Фото: ЄС скасував мита на експорт з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Євросоюзу затвердила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Так, на один рік призупиняються всі імпортні мита і квоти ЄС на експорт з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

У Єврораді підкреслили, що завдяки

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не платитиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе істотно підтримати економіку України", - йдеться в заяві.

Рішення Ради ЄС призупиняє:

  • всі тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення включає, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,
  • стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,
  • застосування загальних правил імпорту з імпорту походженням з України.

Раніше Канада скасувала дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.

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