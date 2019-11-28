ДПС заявила про зменшення кількості перевірок платників податків

Державна податкова служба (ДПС) за серпень-жовтень 2019 року провела лише 2,7 тисяч позапланових перевірок, тоді, як за аналогічний період минулого року - 3,8 тисяч. Про це йдеться у повідомленні Податкової на Facebook.

Також за цей же період Податкова здійснила 1,1 тисяч планових перевірок, що на 200 менше, ніж у серпні-жовтні 2018 року.

"Кількість позапланових перевірок за період роботи ДПС, серпень-жовтень цього року до серпня-жовтня минулого року, скоротилася на третину. Донарахування за наслідками перевірок зросли майже вдвічі", - прокоментував результати аудитів голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, суха статистика свідчить, що курс на скорочення перевірок і зменшення тиску на бізнес, обраний оновленою ДПС, уже дає результат.

"Ми посилили аналітичну роботу, удосконалили систему відбору платників податків для перевірок. Тобто з перевіркою приходимо лише тоді, коли є всі підстави вважати, що підприємство намагається ухилитися від сплати податків", - підкреслив Верланов.

Згідно зі даними від ДПС, з серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

Нагадаємо, у "Київстарі" відзначили позитивні зміни у підході до податкових перевірок.