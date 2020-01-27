Гнатенко: ми повинні передати новим поколінням пам'ять про те, що було під час Голокосту

Фото: Валерій Гнатенко (прес-служба партії)

У партії вшанували пам'ять тих, хто загинув під час Голокосту

Українці повинні передавати наступним поколінням пам'ять про те, що робили нацисти в період Голокосту. Про це під час заходів з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту в місті Костянтинівка Донецької області сказав народний депутат від "Оппозионная платформа - За життя" Валерій Гнатенко.

"Ми зібралися, щоб разом вшанувати пам'ять тих, хто загинув на нашій землі такою страшною смертю в роки гітлерівської окупації. Більше п'яти тисяч розстріляних людей, три тисячі з яких були єврейської національності", - заявив Гнатенко.

За його словами, Балка стала місцем ненависті і болю.

"Я не знаю жодної причини, яка могла б виправдати звірства, скоєні на цій землі. З роками багато що забувається. Але наше завдання – передати новим поколінням пам'ять про ті страшні події, щоб вони ніколи не повторилися, щоб людиноненависницька ідеологія ніколи не знайшла собі місце і послідовників в українському суспільстві", - резюмував Валерій Гнатенко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі завжди будуть вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу у час трагедії Голокосту.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився від імені уряду своєї країни за нездатність захистити євреїв під час Другої світової війни.