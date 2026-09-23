Игнат рассказал, чего ждать от нового массированного удара РФ

Главной угрозой во время нового массированного удара России по Украине остается баллистика. Для противодействия таким ракетам Украине необходимы дополнительные боеприпасы для систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Игнат отметил, что баллистические ракеты остаются наиболее уязвимым для Украины направлением. Именно они способны достигать целей за считанные минуты, в том числе ночью.
"Обычно слабое место для нас сегодня – это, конечно, удары баллистики. Понимало, что Киев много страдает именно столица. Ну, другие регионы тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков атакуют тоже постоянно, прифронтовые регионы", - отметил Игнат.
По словам военного, Россия может использовать "Цирконы", ракеты С-400, KN-23 и "Искандер-М". Все эти средства поражения летят по баллистической траектории, поэтому перехватывать их в Украине способны системы Patriot.
Игнат подчеркнул, что Украине необходимо не только получать ракеты для американских комплексов, но и развивать их производство внутри страны.
Он отметил, что такой процесс не будет быстрым. При этом системы Patriot уже используются украинскими подразделениями и должны оставаться одним из основных комплексов большой дальности.
По словам Игната, для полноценной работы этих систем необходим запас боеприпасов. Он нужен не только во время войны, но и в мирный период - для установки ракет на пусковые установки, испытаний и проведения учебных мероприятий.
Напоминаем, что президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара. По его словам, этот вопрос он также обсуждал с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом во время встречи, где стороны говорили о безопасности, защите украинцев, подготовке к зиме и дипломатических возможностях.