RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Игнат рассказал, чего ждать от нового массированного удара РФ

10:34 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: Юрий Игнат (mil in ua )

Главной угрозой во время нового массированного удара России по Украине остается баллистика. Для противодействия таким ракетам Украине необходимы дополнительные боеприпасы для систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что баллистические ракеты остаются наиболее уязвимым для Украины направлением. Именно они способны достигать целей за считанные минуты, в том числе ночью.

"Обычно слабое место для нас сегодня – это, конечно, удары баллистики. Понимало, что Киев много страдает именно столица. Ну, другие регионы тоже. Посмотрите: Одессу, Днепр, Харьков атакуют тоже постоянно, прифронтовые регионы", - отметил Игнат.

По словам военного, Россия может использовать "Цирконы", ракеты С-400, KN-23 и "Искандер-М". Все эти средства поражения летят по баллистической траектории, поэтому перехватывать их в Украине способны системы Patriot.

Игнат подчеркнул, что Украине необходимо не только получать ракеты для американских комплексов, но и развивать их производство внутри страны.

Он отметил, что такой процесс не будет быстрым. При этом системы Patriot уже используются украинскими подразделениями и должны оставаться одним из основных комплексов большой дальности.

По словам Игната, для полноценной работы этих систем необходим запас боеприпасов. Он нужен не только во время войны, но и в мирный период - для установки ракет на пусковые установки, испытаний и проведения учебных мероприятий.

Напоминаем, что президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара. По его словам, этот вопрос он также обсуждал с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом во время встречи, где стороны говорили о безопасности, защите украинцев, подготовке к зиме и дипломатических возможностях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине