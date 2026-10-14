В GMK Center назвали обязательное условие для возобновления работы металлургических заводов в Украине

По его словам, в сентябре в стране произвели всего 130 тыс. тонн стали — на 79% меньше, чем годом ранее, а в октябре выпуск может приблизиться к нулю.

Европейский рынок в последние годы фактически стал для украинских металлургов основным. К июлю 2026 г. на него приходилось до 50% объемов производства. Но квоты ЕС на импорт стали и механизм экомита CBAM значительно ухудшили условия работы украинских заводов. В июле производство стали в Украине сократилось на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.



Тогда морская блокада еще не проявилась в полной мере, поэтому одним из главных факторов падения стали новые торговые ограничения. Как уточняет эксперт, часть металлургических мощностей была бы остановлена по экономическим причинам и без российских обстрелов.



Сейчас после системных российских атак возобновление работы предприятий зависит не только от деэскалации и безопасных условий, но и от смягчения квот ЕС на украинскую сталь и условий CBAM.

И особенно важно это для инвесторов и кредиторов: они не будут вкладывать средства в ремонт и перезапуск доменных или электродуговых печей, если без понимания, куда предприятия будут продавать продукцию в течение следующих 12–24 месяцев, говорит Тарасенко.



"Смягчение ограничений ЕС стало бы сигналом, что у украинской металлургии есть будущее", - подчеркнул он.



Внутренний рынок самостоятельно проблему не решит: за первое полугодие 2026 года украинские заводы поставили на него всего 1,1 млн. тонн металлопродукции. При номинальной сталеплавильной мощности около 8 млн тонн это позволяет обеспечить примерно 25% загрузки.

Для крупных интегрированных металлургических предприятий этого недостаточно: доменные печи, коксохимические батареи и конвертеры имеют технологический минимум загрузки, ниже которой резко растет себестоимость продукции, пояснил эксперт.



"Отдельной проблемой является неритмичный спрос внутри страны, который в последние годы в значительной степени зависит от государственных проектов. Поэтому до начала масштабного послевоенного восстановления заводам нужно сохранить возможность работать на экспортных рынках", – говорит он.



В то же время длительный простой создает еще два риска: рост расходов на восстановление и потерю персонала. Если работники уйдут из отрасли, вернуть тысячи квалифицированных специалистов в будущем будет сложно. Потеря экспортной выручки: в 2025 году экспорт чугуна и стали принес Украине 3,7 млрд долларов, которые могут быть потеряны.



"Не стоит разделять интересы украинской и европейской металлургии. У нас есть общие цепочки создания стоимости и общие проблемы: импорт, высокие цены энергии, потребность в декарбонизации. Украина нуждается в особом подходе, как это и зафиксировано в регуляции: как страна-кандидат на членство и как страна, которая терпит убытки от других стран", - резюмировал Тарасенко.

Он добавил, что нецелесообразно применять те же подходы для страны, где люди, заводы и инфраструктура живут ежедневно под обстрелами, и для всех других стран.