Глобальний борг в 2020 році досяг майже 100% світового ВВП, - МВФ

Глобальний борг, ймовірно, досяг 98% від світового обсягу виробництва наприкінці 2020 року, оскільки уряду вклали майже 14 трильйонів доларів у фінансову підтримку для боротьби з пандемією коронавірусу. Міжнародний валютний фонд закликає зберегти фінансову підтримку, поки не почнеться відновлення.

Про це йдеться в огляді МВФ Fiscal Monitor за січень 2021 року.

За даними МВФ, фіскальна підтримка включала 7,8 трильйона доларів додаткових прямих витрат або втрачених доходів і 6 трильйонів доларів у вигляді гарантій, кредитів та вкладень в акціонерний капітал.

Як відзначається в огляді, глобальна фінансова підтримка у розмірі 14 трильйонів доларів сприяла порятунку життів і засобів до існування, а також пом'якшила наслідки пандемії для споживання і виробництва. Поряд з економічним спадом, який викликав зниження доходів, така підтримка призвела до зростання державного боргу та дефіциту.

Середній загальний дефіцит до ВВП у 2020 році оцінюється на рівні 13,3% для країн з розвиненою економікою, 10,3% для країн з ринком, що формується, і країн з середнім рівнем доходу і 5,7% для країн з низьким рівнем доходу і країн, що розвиваються.

"Глобальне співробітництво по виробництву і широкому поширенню ліків і вакцин у всіх країнах за невисокою ціною має вирішальне значення", - заявили офіційні особи МВФ повідомленні, яке супроводжує звіт.

Як наголошується в документі, вакцинація - це глобальне суспільне благо, яке рятує життя і в кінцевому підсумку заощадить гроші платників податків у всіх країнах. "Чим раніше закінчиться глобальна пандемія, тим швидше економіка повернеться до нормального життя, і людям потрібно менше державної підтримки", - відзначили в МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%. Обвал є найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії.

Відзначимо, у 2020 році дефіцит держбюджету України був запланований на рівні 7,5% від ВВП, але за підсумками він склав лише 5,3%.