RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глобальною зміною клімату стурбовані майже 80% українців

Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року переважна більшість (84%) українців переконані, що на наших очах на планеті відбувається глобальна зміна клімату. Не згоден з цим тільки кожен десятий (11%) житель України, а ще 5% - не визначилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Переважна більшість українців (78%) висловлюють стурбованість проблемою глобальної зміни клімату, тоді як не турбує це кожного п'ятого (18%) жителя країни, а ще 4% - не визначилися. У порівнянні з 2019 роком кількість українців, яких турбує проблема зміни клімату, значно збільшилася.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж в цілому в світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
опросПогода