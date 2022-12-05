Глобальные продажи оружия растут, но могут упасть из-за войны в Украине, - SIPRI

Хотя темпы роста в 2020–2021 годах были выше, чем в 2019–2020 годах (1,1%), они все еще были ниже среднего показателя за четыре года до пандемии COVID-19 (3,7%). На глобальных цепочках поставок, многие из которых были затронуты, серьезно сказалась пандемия COVID-19.

"Мы могли бы ожидать еще большего роста продаж оружия в 2021 году без постоянных проблем с цепью поставок. Как крупные, так и меньшие вооруженные компании заявили, что их продажи повлияли в течение года. Некоторые компании, такие как Airbus и General Dynamics, также сообщили о нехватке рабочей силы", - сказала директор Программы военных расходов и производства оружия SIPRI доктор Люси Беро-Сюдро.

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года добавило проблем в цепи поставок, в том числе и потому, что Россия является основным поставщиком сырья, используемого в производстве оружия. Это может помешать нынешним усилиям США и Европы по укреплению их вооруженных сил и пополнению их запасов после отправки в Украину боеприпасов и другого оборудования на миллиарды долларов.

Если перебои в цепи поставок продолжатся, некоторым из основных производителей оружия может понадобиться несколько лет, чтобы удовлетворить новый спрос, созданный войной в Украине.

Отчеты свидетельствуют, что российские компании увеличивают производство из-за войны, однако в России из-за санкций возникли трудности с доступом к полупроводникам. Например, Алмаз-Антей (не входит в крупнейшие 100 производителей за 2021 год из-за отсутствия данных) заявил, что не смог получить платежи за некоторые экспортные поставки вооружений.

Доминируют в сотне топовых производителей именно американские компании, первые пять – тоже из США. Продажи оружия 40 американских компаний составили 299 млрд долларов в 2021 году. Правда, Северная Америка была единственным регионом, где наблюдалось падение продаж по сравнению с 2020 годом на 0,8%. Он частично связан с высокой инфляцией в США в течение 2021 года.

В Европе падали продажи продукции аэрокосмической промышленности, но судостроение росло. В 2021 году было в сотне лучших компаний 27 с главными офисами в Европе. Их продажи выросли на 4,2% по сравнению с 2020 годом и достигли 123 млрд долларов.

Также выросли продажи оружия в Азии. Среди сотни крупнейших производителей есть 21 компания из Азии и Океании. В 2021 году их продажи достигли 136 млрд долларов, что на 5,8% больше, чем в 2020 году.

Общий объем продаж оружия восьми китайских компаний в списке составил 109 млрд долларов, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

Общий объем продаж вооружений четырех южнокорейских компаний, входящих в мировой топ-100, вырос на 3,6% по сравнению с 2020 годом и достиг 7,2 млрд долларов. В том числе на 7,6% выросли продажи компаний Hanwha и Aerospace. Ожидается, что продажи оружия Hanwha значительно увеличатся в ближайшие годы после подписания крупного соглашения с Польшей после российского вторжения в Украину.

Напомним, что Пентагон предпринял широкомасштабную кампанию по ускорению продаж американского оружия иностранным союзникам, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить арсеналы дружественных стран, которые предоставили Украине военное снаряжение.

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