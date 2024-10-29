Загрязнение атмосферы Земли достигло самого высокого уровня в истории человечества: причина

В прошлом году загрязнение атмосферы Земли достигло самого высокого уровня в истории человечества. В результате ускорилось глобальное потепление. В частности, из-за быстрого роста концентрации углекислого газа и высоких темпов потребления ископаемого топлива.

За последние 14 месяцев глобальная температура была по меньшей мере на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Чтобы избежать постоянного превышения этого порога, ученые призывают сократить выбросы парниковых газов на 42% ниже уровня 2019 года.

"Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в прошлом году превысила 420 частей на миллион - этого уровня не было с эпохи плиоцена более 3 миллионов лет назад. В то время глобальная температура была на 2-3 градуса Цельсия выше, а уровень моря был на 30-60 футов выше," - говорится в материале.

Кроме того, глобальному потеплению поспособствовал рост выбросов парниковых газов метана и оксида азота. А также сжигание угля, нефти и газа.

Рекордно высокие температуры 2023 года нарушили работу и экосистемы. В частности, помешали им в достаточном количестве поглощать углерод. По словам исследователей, чем больше мир будет нагреваться, тем больше природные поглотители углерода будут слабеть и тем труднее будет достичь мировых климатических целей.