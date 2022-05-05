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Глобальна продовольча безпека без продукції з України неможлива, - генсек ООН

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема глобальної продовольчої безпеки не може бути вирішена без відновлення українського сільськогосподарського виробництва і російського виробництва продуктів і добрив на світовому ринку. Генсек ООН Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наш аналіз показує, що війна в Україні тільки погіршує ситуацію, запускаючи тривимірну кризу, яка руйнує глобальні продовольчі, енергетичні та фінансові системи країн, що розвиваються", - заявив Гутерреш журналістам під час свого візиту до Нігерії.

Вторгнення Росії в Україну в лютому посилило волатильність на фінансових ринках, викликавши зростання цін на сировину і вплинувши на логістику, що може підірвати відновлення економіки після COVID-19 у багатьох країнах.

"Насправді немає справжнього вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки без повернення сільськогосподарської продукції України і виробництва продуктів харчування і добрив з Росії та Білорусі на світові ринки, незважаючи на війну", - сказав він.

Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Минулого місяця Міжнародний валютний фонд заявив, що російське вторгнення в Україну завдало ще один "величезний негативний шок" країнам Африки на південь від Сахари, піднявши ціни на продукти харчування та енергоносії і поставивши найбільш вразливі верстви населення під загрозу голоду.

Детальніше про припинення поставок російського газу - в матеріалі РБК-Україна "Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні".

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