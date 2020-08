GLOBAL INSPIRING FORUM’2020. 27 липня, Киів

Ласкаво просимо в нову реальність, де світ змінюється з непередбачуваною швидкістю! Наступила епоха TUNA (турбулентність, невизначеність, новизна і неоднозначність) оновлює глобальні правила гри в усіх сферах життя і бізнесу. Бути готовим до нової реальності — це здатність адаптуватися до викликів, приймати рішення в бізнес-парадигмі з ультракоротким горизонтом стратегії. Для цього челенджу потрібні "дикі" знання і цінні інсайти.



27 листопада 2020 ми запрошуємо вас на щорічний GLOBAL INSPIRING FORUM, щоб в синергії культових експертів усвідомити глобальні тренди світової трансформації бізнесу, дізнатися новітні стратегії зростання і генерування прибутку.



СПІКЕРИ GIF’2020:

Кьелл Нордстрем, всесвітньо відомий футуролог, економіст, професор Стокгольмської школи економіки, автор бестселерів "Бізнес у стилі фанк", "Караоке-капіталізм", "Urban Express", бізнес-гуру зі списку Thinkers 50.

Томас Енглеро, директор з інновацій IBM Nordic, загальновизнаний світовий експерт в галузі штучного інтелекту і нових технологій, речник TEDx, входить в топ-10 закордонних інфлюенсерів в Норвегії

Кен Сегалл, екс-креативний директор Apple, 12 років в команді зі Стівом Джобсом, творець легендарної рекламної кампанії Think Different, яка вивела бренд Apple у світові лідери ринку, ідеолог концепції "i" в iPhone, iMac, iPad, iPod, автор бестселерів Insanely Simple і Think Simple, виданих New York Times.

Дженн Лім, консультант по корпоративній культурі Zappos, СЕО консалтингової компанії Delivering Happiness, створеної спільно з Тоні Шеем. Клієнти Delivering Happiness - понад 350 брендів, серед яких McDonald’s, Starbukcs, Hilton, Audi, MorganStanley, Facebook та ін.



Спікеры Global Inspring Forum’2020 будуть говорити на теми, які хвилюють світове бізнес-співтовариство і все людство:

Куди рухається глобальний світ і як підлаштуватися під стрімкі зміни?

Як вивести компанію на глобальні ринки через партнерство і колаборації?

Як конвертувати AI та інновації в чудову репутацію і прибуток компанії?

Як створити глобальний бренд, запровадивши корпоративну культуру і бездоганний клієнтський сервіс?

GIF’2020 - must visit для тих, хто шукає проривні ідеї для бізнесу і комплексне рішення управлінських задач!



Детальна інформація о GLOBAL INSPIRING FORUM’2020

