В "глубоком тылу" оккупантов в районе Мелитополя раздались мощные взрывы

"Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого - в 50 километрах от Мелитополя", - рассказал он.

В селе Веселое в районе Мелитополя Запорожской области произошли взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

По словам Федорова, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Взрывы в Мелитополе Запорожской области

Мелитополь Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на то, что Мелитополь оккупанты постепенно превратили в свою военную базу там постоянно происходили взрывы, особенно участившиеся после начала контрнаступления ВСУ, в ходе которого украинским силам обороны удалось освободить уже несколько населенных пунктов в Запорожской области. Так, недавно ВСУ зашли в населенный пункт Работино и установили там украинский флаг.