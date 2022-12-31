Глубоко возмущены. В Японии отреагировали на ранение своего журналиста во время атаки РФ

Сегодня, 31 декабря, во время массовых ракетных обстрелов РФ по территории Украины в Киеве получил ранение журналист из Японии. В посольстве Японии в Украине резко отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Японии в Twitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности, японского журналиста", - написали в посольстве.

Напомним, сегодня 31 декабря, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Во время ракетной атаки также была повреждена гостиница.

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