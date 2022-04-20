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Глави Світового банку і МВФ проведуть "важливу зустріч" зі Шмигалем і Марченко

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Середа 20 квітня 2022 03:59
Глави Світового банку і МВФ проведуть "важливу зустріч" зі Шмигалем і Марченко Фото: глави МВФ і Світового банку зустрінуться з членами Кабміну для обговорення допомоги Україні (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Глави Світового банку Девід Малпасс і Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 21 квітня проведуть зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, щоб обговорити подальшу фінансову допомогу нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У четвер у нас буде важлива зустріч, де ми поговоримо з прем'єр-міністром України і міністром фінансів. Деякі з країн, які підтримують Україну, будуть там, і ми сподіваємося, що обидві країни нададуть допомогу, оскільки вони намагаються вижити в боях", - сказав президент Світового банку під час панельної дискусії з директором-розпорядником МВФ.

На зустрічі буде розглянуто питання про те, як "найбільш ефективно" провести етап відновлення України після завершення війни.

Як зазначила глава МВФ, на вихідних вона спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським про "реконструкцію" України після відбиття нападу РФ, а також про збереження функціонування економіки, поки війна триває.

Георгієва заявила, що є зобов'язання підтримати Україну протягом наступних кількох місяців, і для цього буде потрібно більше фінансової допомоги, ніж вже було надано.

"Ми надали 1,4 мільярда доларів в якості екстреного фінансування, але буде потрібно більше, і це буде відмінна інвестиція протягом наступних кількох місяців, щоб зберегти функціонування економіки та запобігти різкому зростанню інфляції", - розповіла вона.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує 35%-й економічний спад в Україні в 2022 році через російське вторгнення і війну.

Також повідомлялося, що ЄС має намір покрити більшу частину витрат на повоєнну відбудову України.

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