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У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 14:54
У глави МВС Молдови підтвердили коронавірус
Фото: Павло Войко (facebook.com)

Захворювання не вплине на роботу МВС Молдови

У Молдові коронавірус COVID-19 підтвердили у міністра внутрішніх справ Павла Войко. Про це Войко написав на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив глава МВС Молдови, у нього легка форма захворювання, яка не впливає на його роботу в якості міністра.

"Щоб запобігти поява помилкової інформації в ЗМІ, я хочу підтвердити той факт, що після процедури тестування на зараження новим типом вірусу вчора я показав позитивний результат з легкою формою COVID-19. Моя госпіталізація не була потрібна, і зараз я перебуваю будинку на самоізоляції, моє здоров'я задовільний", - повідомив Войко.

На даний момент в Молдові підтвердили понад 4 тисяч випадків зараження коронавируа, з них 124 пацієнти померли, 1334 - одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 3 травня у світі коронавірусом захворіли близько 3,5 млн осіб. Померли майже 225 тисяч.

Також повідомлялося, що в Молдові з початку спалаху коронавіруса інфікування було виявлено майже тисячі медичних працівників, що складає четверту частину всіх випадків.

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