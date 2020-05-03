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У главы МВД Молдовы подтвердили коронавирус

Новости » Коронавирус     03.05.2020 - 14:54
У главы МВД Молдовы подтвердили коронавирус
Фото: Павел Войку (facebook.com)

Заболевание не повлияет на работу МВД Молдовы

В Молдове коронавирус COVID-19 подтвердили у министра внутренних дел Павла Войку. Об этом Войку написал на своей страницей в Facebook.

Как отметил глава МВД Молдовы, у него легкая форма заболевания, которая не влияет на его работу в качестве министра.

"Чтобы предотвратить появление ошибочной информации в СМИ, я хочу подтвердить тот факт, что после процедуры тестирования на заражение новым типом вируса вчера я показал положительный результат с легкой формой COVID-19. Моя госпитализация не была необходима, и в настоящий момент я нахожусь дома на самоизоляции, мое здоровье удовлетворительное", - сообщил Войку.

На данный момент в Молдове подтвердили более 4 тысяч случаев заражения коронавируа, из них 124 пациента умерли, 1334 - выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 3 мая в мире коронавирусом заболели около 3,5 млн человек. Умерли почти 225 тысяч.

Также сообщалось, что в Молдове с начала вспышки коронавируса инфицирование было выявлено у почти тысячи медицинских работников, что составляет четвертую часть всех случаев.

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