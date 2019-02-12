Глави МЗС Євросоюзу обговорять ситуацію в Україні

Павло Клімкін 18 лютого візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза обсудят ситуацию в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

"18 февраля министр (Павел Климкин, - ред.) будет в Брюсселе, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам. Там запланировано проведение неформальной министерской встречи в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", где примут участие министры МИД государств-членов ЕС. Встреча будет проходить накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам, в ходе которого запланировано обсуждение ситуации в Украине", - заявила Зеленко.

По ее словам, на повестке дня будет обсуждаться вопрос расширения пакета санкций против России, мобилизация поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков.

"Также будет обсуждаться ситуация на Донбассе и оккупированном Крыму", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин поднимет вопрос предоставления помощи Донбассу.