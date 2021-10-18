Глави МЗС ЄС погодили новий блок санкцій проти Білорусі

Міністри закордонних справ Євросоюзу досягли домовленості про новий пакет санкцій проти Білорусі. Зокрема, щодо представників білоруської влади і чиновників через порушення прав людини і міграційної кризи.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач, передає РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Переважна більшість країн ЄС висловили солідарність з Польщею. Ми погодилися, що потрібна відповідь щодо самого білоруського режиму. Прийнято рішення активізувати заходи в рамках п'ятого пакета санкцій. Санкції будуть застосовуватися до конкретних посадових осіб, людей, відповідальних за цю кризу, але також і за порушення прав людини", - заявив Пшидач.

При цьому він додав, що глави МЗС ЄС обговорили також конкретні компанії, які можуть опинитися в списку санкцій.

"Всі члени ЄС погодилися, і Європейська комісія зобов'язалася діяти в країнах походження нелегальних мігрантів, в країнах транзиту, щоб протидіяти джерелам міграції", - сказав Пшидач.