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Главу "Південно-Західної залізниці" підозрюють у корупції. Його відсторонили

Автор: Дмитрий Кузнецов

Голову філії "Укрзалізниці" "Південно-Західні залізниці" Артема Мироновича підозрюють у корупції. Його відсторонили від посади на час перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що слідчі НАБУ висунули підозру Артему Мироновичу через можливі зловживання при закупівлі вугілля філією "Пасажирська компанія" у 2018 році, де на той час він обіймав керівну посаду. Спочатку в цій справі він проходив свідком, проте під час допиту йому була вручена підозра.

За даним фактом також розпочато службову перевірку апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці". На цей час Миронович відсторонений від займаної посади.

Виконувати обов'язки голови філії "Південно-Західні залізниці" призначений Андрій Букін.

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УкрзалізницяНАБУ