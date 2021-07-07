Голову транспортного комітету Ради звинуватили в конфлікті інтересів щодо кар'єрів УЗ

Як зазначає видання, кар'єри з видобутку піску, граніту, щебеню та інших будматеріалів в структурі УЗ належать до філії "Центр управління промисловістю". Близько 40-50% всієї сировини йде на потреби УЗ, ще частина надходить в ринок без комерційних націнок - наприклад, для потреб будівництва доріг "Укравтодором".

На сьогодні УЗ має спецдозволи на розробку 16 родовищ граніту, монцоніту, андезиту, діориту в Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській, Донецькій, Рівненській, Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях.

Також у компанії є ще шість кар'єрів, дія спецдозволів на які або закінчилася, або не продовжувалася.

Більшість кар'єрів стабільно показують збитки. Так, за останніми доступним в ЗМІ даними, за 2020 рік кар'єри УЗ показали збиток у 255 млн грн ще 50 млн за перші півроку 2021 року. Приблизно з 2016-2017 років чиновники регулярно говорили про необхідність "позбутися непрофільних активів", серед яких називали і кар'єри. Від такого розпродажу розраховували отримати до бюджету не менше 5-7 млрд грн, які планувалося реінвестувати в розвиток УЗ.

Кар'єри регулярно стають об'єктом уваги правоохоронних органів. Наприклад, у серпні 2019 року НАБУ передавати про підозру колишньому директору Трудовського кар'єру в розтраті 1,2 млн гривень при експорті щебеню в Росію.

У лютому 2020 року СБУ виявили незаконний приватний кар'єр, організований чиновниками УЗ на 60 га землі на Житомирщині на території державного кар'єру, що належить підприємству. Збитки від шкоди навколишньому середовищу в СБУ оцінили в 1,3 млрд грн.

У квітні 2021 року Офіс генпрокурора пред'явив підозру екс-голові Центру управління промисловістю в недбалості: вона "не встежила" за незаконними вибухами на одному з кар'єрів, що дозволило зловмисникам добути на об'єкті сировини на півмільярда гривень.

У 2019 році повідомлялося, що доступ до кар'єрів УЗ через наближені компанії монополізувало оточення народного депутата Юрія Корявченкова. Однак, як мінімум з середини 2020 року це вже неактуальна інформація.

За даними ДТ, за часів міністра інфраструктури Владислава Криклія, питання щебеневих кар'єрів УЗ курирував Онісе Данелія, його радник і син бізнес-партнера Юрія Киселя по Кривому Розі Гіоргія Данелія (балотувався від партії Саакашвілі "Рух нових сил" до парламенту 2019 року).

Попри те, що сім'я Данелія займається торгівлею і ресторанним бізнесом, за фактом вони допомагають Киселю контролювати ринок "надлишків" будматеріалів, які УЗ продає за цілком ринковими цінами.

"Таким чином, крім схеми заробітку на атестації моряків, схема з дорожньо-будівельними підрядами, участі в скандал за типом "Криворіжгейту, Кисіль вирішив "підім'яти" під себе ще й промисловий напрямок залізниці. Учасники ринку стверджують, що це стало наслідком невдалої спроби провести тіньову приватизацію кар'єрів з боку Криклія: як тільки стало зрозуміло, що розпродажі найближчим часом чекати не варто, кисіль тут же вирішив "застовпити" за собою місце монопольного "смотрящего" над галуззю", - йдеться в матеріалі.

Поява ексклюзивних посередників на щебеневих і гранітних кар'єрах УЗ сприяє істотному підвищенню цін на продукцію, а значить - здорожує будівництво об'єктів, резюмує ДТ.