На главу путинского центробанка усилили давление из-за проблем в экономике, - Bloomberg

Главе Банка России Эльвире Набиуллиной приписывали спасение экономики страны после вторжения в Украину. Сейчас она сталкивается с растущим давлением, требующим отказаться от рекордно высоких ставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Правительство РФ ожидает, что Набиуллина снизит базовую ставку, поскольку ее влияние на бюджет и гражданские отрасли становится все более очевидным, сообщили три источника, знакомых с ходом мыслей в Кремле. Некоторые призывают к снижению на следующем заседании центрального банка 6 июня.

Это свидетельствуют об изменении позиции правительства с ноября, когда министр финансов Антон Силуанов поддержал повышение ставок Набиуллиной, заявив, что снижение инфляции является приоритетом.

Высокая ставка

Набиуллина получила известность за свою политику, в том числе за контроль над движением капитала, которая помогла стабилизировать экономику России в первые месяцы после полномасштабного вторжения в Украину. Она продолжает пользоваться поддержкой Владимира Путина,

Теперь ей предстоит еще одно тяжелое испытание. Центральный банк удерживает процентные ставки на уровне 21% с октября, пытаясь остудить упрямую инфляцию, которая превысила 10% в конце прошлого года - более чем в два раза выше целевого уровня в 4%.

Тем не менее, высокие расходы по займам давят на большие части экономики, особенно те, которые не связаны с военными, и многие компании готовы остановить инвестиции. Общий рост в российской экономике в основном поддерживается государственными расходами на войну.

"Сейчас задача центрального банка заключается в выборе между двумя рисками", - сказала Ольга Беленькая, экономист московского "Финама". Сохранение ставки без изменений грозит скатить экономику в рецессию, а ее снижение может привести к выходу инфляции из-под контроля, сказала она.

По данным отчета центрального банка, опубликованного 27 мая, с учетом сезонных колебаний годовая инфляция в апреле составила 6,2% по сравнению с 10,7% в январе. Тем не менее, снижение вызвано более сильным рублем и может оказаться нестабильным.

Проблемы в экономике

Доходы от экспорта нефти и газа также снижаются на фоне снижения цен на сырую нефть в сочетании с укреплением рубля. Власти уже пересмотрели бюджетный прогноз и более чем утроили целевой показатель дефицита бюджета.

За пределами секторов, в которых доминирует военная промышленность, есть признаки надвигающейся рецессии, согласно апрельскому отчету московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Производство гражданских товаров упало на 0,8% в месяц в первом квартале, достигнув самого низкого уровня с апреля 2023 года и вызвав опасения стагнации, говорится в отчете.

Центральный банк в конце прошлого месяца рекомендовал кредиторам предлагать реструктуризацию кредитов, чтобы поддержать корпоративных заемщиков, столкнувшихся с временными трудностями. Чтобы облегчить это, центральный банк смягчил резервные требования по реструктурированным кредитам.

"Пространство для маневра"

Публичные комментарии высокопоставленных членов правительства усилили давление на Набиуллину перед следующим заседанием. "Я считаю, что у центрального банка есть значительное пространство для маневра в вопросах денежно-кредитной политики", - заявил министр финансов Силуанов 19 мая.

Если центральный банк не предпримет мер, есть риски, что экономика слишком сильно остынет, предупредил министр экономики Максим Решетников на прошлой неделе. Первый вице-премьер Денис Мантуров, отвечающий за промышленность, поддержал эти опасения.

В декабре Набиуллина призвала к "терпению", поскольку жесткая денежно-кредитная политика работает и в конечном итоге должна привести к снижению инфляции.