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Главу Пентагона выписали из больницы, он вернулся к выполнению обязанностей

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида перед заседанием контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет в Брюсселе cегодня, 14 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Сообщается, что Остин чувствует себя хорошо и готов исполнять свои обязанности. О скорой выписке главы Пентагона из больницы накануне сообщала заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства США Сабрина Сингх. Его обязанности на время госпитализации исполняла замминистра обороны Кэтлин Хикс.

По совету своих врачей Остин какое-то время будет выполнять свои обязанности удаленно из дома, прежде чем вернуться к работе в Пентагоне позднее на этой неделе. Отмечается, что он имеет полный доступ к несекретным и секретным системам связи, необходимым для выполнения своих обязанностей.

Что предшествовало

Напомним, 12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. 70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

Позже стало известно, что Остин планирует принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), несмотря на срочную госпитализацию. В "Рамштайне" от американской стороны также будут участвовать глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

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