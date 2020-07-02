Главу Держгеонадр Опімаха звинуватили у втраті державою Тинівського родовища

Через корупційні схеми голови Державної служби геології й надр (Держгеонадра) Романа Опімаха держава втратила Тинівське газове родовище.

Про це йдеться в розслідуванні, яке опублікував "Цензор.НЕТ".

Видання повідомляє, що глава Держгеонадра 16 березня підписав наказ, яким надав спецдозвіл приватній фірмі на видобуток газу в Тинівському родовищі терміном на 20 років. Таким чином у держави забрали одне з найперспективніших українських природних ресурсів, а державне ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" позбулося головної виробничої площадки.

У 2014 році приватна компанія ТОВ "Нафтогазрембуд-1" самовільно, без відповідного спецдозволу пробурила свердловину на Тинівському родовищі і приступила до незаконного видобутку газу, повідомляє видання.

У 2016 році компанія отримала протокол Державної комісії по запасах і подала документи на отримання спеціального дозволу без аукціону, користуючись сумно відомої лазівкою щодо апробації. Згідно із законом, друге спеціальний дозвіл на одне і те ж родовище не могло бути видано. Після отримання від Держгеонадр законної відмови в спецдозвіл на Тинівському родовищі, яке вже було видано державній компанії "Західукргеологія", ТОВ "Нафтогазрембуд-1" в судовому порядку зобов'язала Держгеонадра видати їй спеціальний дозвіл.

"Нинішній голова Державної служби геології й надр Роман Опімах одним розчерком пера на наказі № 94 зробив те, на що, починаючи з 2016 року, так і не наважився жоден із попередніх керівників Держгеонадр. На підставі сумнівних судових рішень, не дочекавшись рішення Верховного Суду, він передав у користування приватній структурі на 20 років родовище, яке було розроблено коштом держави", - підкреслюється в розслідуванні.

Крім того, пише видання, громадськість вимагає відставки Опімаха і розслідування його діяльності компетентними органами. Відповідне рішення мають прийняти прем'єр-міністр Денис Шмигаль і новий профільний міністр Абрамовський Роман.

Нагадаємо, раніше активісти провели мітинг під стінами Державної служби геології та надр України, звинувативши главу Роману Опимаха у продажу дозволів на розробку родовищ за заниженими цінами, з-за чого держбюджет недоотримує мільйони гривень, і зажадали припинити корупційні схеми у відомстві.