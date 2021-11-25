Головою Інтерполу обрали генерала з ОАЕ, обвинуваченого в тортурах

"Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об'єднаних Арабських Еміратів був обраний на пост президента (4-річний термін)", - йдеться в повідомленні.

За даними видання The Daily Mail, Аль-Раїсі причетний до тортур британського вченого Меттью Хеджеса, затриманого в ОАЕ у 2018 році за неправдивим звинуваченням у шпигунстві. Під час арешту його утримували в кайданах, позбавляли сну і змушували приймати різні ліки.

Пізніше вчений подав проти чотирьох чиновників ОАЕ, включаючи Аль-Раїсі, судовий позов про відшкодування збитку в розмірі 350 тисяч фунтів стерлінгів (понад 460 тисяч доларів).