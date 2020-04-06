ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Головний лікар Шотландії пішла у відставку після порушення карантину

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:03
Головний лікар Шотландії пішла у відставку після порушення карантину
Фото: Кетрін Колдервуд (flickr.com scottishgovernment)

Кетрін Колдервуд порушила свої ж карантинні рекомендації

Головний медичний директор Шотландії Кетрін Колдервуд подала у відставку після того, як її звинуватили в порушенні карантинних обмежень, введених у країні через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Колдервуд була сфотографована кореспондентом шотландської газети біля її другого будинку, в іншій частині країни - за годину їзди від її дому в Единбурзі. Поліція винесла їй офіційне попередження на порушення карантину.

Лікар вибачилася за свої дії, не оголошуючи при цьому про відставку. Однак ближче до вечора Колдервуд все ж вирішила покинути посаду "з важким серцем".

"Обґрунтована увага до моєї поведінки ризикує стати відволікаючим фактором від надзвичайно важливої роботи, яку уряд і медичні працівники повинні зробити, щоб вивести країну з цієї пандемії коронавірусу", - сказала вона в своїй заяві.

Коментуючи відставку Колдервуд, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що сподівалася, що Колдервуд зможе залишитися на своєму посту, "оскільки на даному етапі боротьби з пандемією дуже важливі поради когось, хто з самого початку був у це занурений".

Нагадаємо, Шотландія ввела жорсткі обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом, зокрема, заборону на вихід з будинку без поважних причин. Також з 20 березня в Шотландії закрилися всі школи.

Наразі коронавірусом у Великобританії заразилося майже 50 тис. осіб. Відомо про майже 5 тис. смертельних випадків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що коронавірусом заразився прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Сьогодні президент України Володимир Зеленський побажав Джонсону здоров'я.

МОЗ готує нові правила дезінфекції та поховання померлих з COVID-19 Українці назвали головні заняття під час карантину
Новини України ВеликобританияШотландияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся