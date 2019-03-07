Головному тренеру "Роми" Ді Франческо загрожує штраф від УЄФА

Наставник не прийшов на прес-конференцію після вильоту команди з Ліги чемпіонів
Головний тренер "Роми" Еусебіо Ді Франческо не захотів спілкуватися з журналістами після програші в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Порту" (1:3). Про це повідомляє Football Italia.
Наставник "вовків" після матчу відправився прямо в клубний автобус і не з'явився на прес-конференцію. Тепер Ді Франческо загрожує штраф від УЄФА, оскільки після ігор за регламентом тренери зобов'язані відповідати на питання ЗМІ.
"Порту" в основний час переміг "Рому" з рахунком 2: 1. Команди провели два екстратайми по 15 хвилин. Алекс Теллес на 117 хвилині реалізував пенальті і вивів португальський клуб до чвертьфіналу.
È dura uscire così.— AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2019
Grazie a tutti i nostri tifosi per il supporto in questa @ChampionsLeague
Forza Roma!#ASRoma #UCL pic.twitter.com/s3jQDxc7aw
Раніше повідомлялося, що керівництво "Роми" звільнить наставника команди в разі вильоту клубу з Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі може покинути свою посаду після гри у відповідь з "Атлетіко" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.