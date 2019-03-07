Головному тренеру "Роми" Ді Франческо загрожує штраф від УЄФА

Фото: Ді Франческо під час матчу "Порту" - "Рома" (twitter.com/OfficialASRoma)

Наставник не прийшов на прес-конференцію після вильоту команди з Ліги чемпіонів

Головний тренер "Роми" Еусебіо Ді Франческо не захотів спілкуватися з журналістами після програші в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Порту" (1:3). Про це повідомляє Football Italia.

Наставник "вовків" після матчу відправився прямо в клубний автобус і не з'явився на прес-конференцію. Тепер Ді Франческо загрожує штраф від УЄФА, оскільки після ігор за регламентом тренери зобов'язані відповідати на питання ЗМІ.

"Порту" в основний час переміг "Рому" з рахунком 2: 1. Команди провели два екстратайми по 15 хвилин. Алекс Теллес на 117 хвилині реалізував пенальті і вивів португальський клуб до чвертьфіналу.

È dura uscire così.



Grazie a tutti i nostri tifosi per il supporto in questa @ChampionsLeague



Forza Roma!#ASRoma #UCL pic.twitter.com/s3jQDxc7aw — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2019

Раніше повідомлялося, що керівництво "Роми" звільнить наставника команди в разі вильоту клубу з Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі може покинути свою посаду після гри у відповідь з "Атлетіко" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.