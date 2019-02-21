Головний рабин України просить Ізраїль завершити депортаційний конфлікт

Асман направив відповідні прохання представникам уряду Ізраїлю

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман направил письма представителям правительства Израиля с просьбой завершить так называемый депортационный конфликт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Асмана.

Асман отметил, что направил письма министру иностранных дел Израиля, а также министрам внутренних дел и туризма с просьбой завершить конфликт, связанный с депортацией украинских туристов из Израиля, а израильских туристов - из Украины.

"Я также предложил помощь нашей общины в решении данного конфликта и предотвращении подобных конфликтов в будущем. Надеюсь, что в ближайшее время, с Божьей помощью, удастся закончить этот никому ненужный конфликт, от которого страдают простые люди двух наших стран. В принципе, как мне кажется, руководство обеих стран это поняло", - добавил Асман.

Напомним, ранее сообщалось, что резко возросло количество отказов во въезде в Украину израильским туристам. Это, как уверяют в Госпогранслужбе, связано с тем, что туристы не имеют с собой достаточного денег, не могут подтвердить цель или программу своей поездки.

В ответ на это 15 февраля в израильском аэропорту Бен Гурион несколько часов удерживали 140 украинцев.