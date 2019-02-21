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Головний рабин України просить Ізраїль завершити депортаційний конфлікт

Новини » Політика    21.02.2019 - 13:09
Головний рабин України просить Ізраїль завершити депортаційний конфлікт
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)

Асман направив відповідні прохання представникам уряду Ізраїлю

Головний рабин України Моше Реувен Асман направив листи представникам уряду Ізраїлю з проханням завершити так званий депортационный конфлікт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Асмана.

Асман зазначив, що направив листа міністру закордонних справ Ізраїлю, а також міністрам внутрішніх справ і туризму з проханням завершити конфлікт, пов'язаний з депортацією українських туристів з Ізраїлю, а ізраїльських туристів - з України.

"Я також запропонував допомогу нашої громади у вирішенні цього конфлікту і попередженні подібних конфліктів у майбутньому. Сподіваюся, що найближчим часом, з Божою допомогою, вдасться закінчити цей нікому непотрібний конфлікт, від якого страждають прості люди двох наших країн. В принципі, як мені здається, керівництво обох країн це зрозуміло", - додав Асман.

Головний рабин України просить Ізраїль завершити депортаційний конфлікт

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що різко зросла кількість відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Це, як запевняють в Держприкордонслужбі, пов'язано з тим, що туристи не мають з собою достатньо грошей, не можуть підтвердити мету або програму своєї поїздки.

У відповідь на це 15 лютого в ізраїльському аеропорту Бен Гуріон кілька годин утримували 140 українців.

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