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Головний рабин України закликав прочан в Умані терміново зробити ПЛР-тести

Умань, Вівторок 08 вересня 2020 12:39
Головний рабин України закликав прочан в Умані терміново зробити ПЛР-тести
Фото: Моше Реувен Асман (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Головний рабин України Моше Реувен Асман закликає хасидів в Умані терміново зробити ПЛР-тести на коронавірус. Він просить паломників не нехтувати вимогами українського МОЗ.

Відповідне звернення він опублікував у своєму Facebook.

Зокрема, Моше Реувен Асман виступив із зверненням після наради міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з мером Умані Олександром Цебрієм та представниками поліції, МЗС і Міністерства культури та інформаційної політики.

"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом та вимогами МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест для безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", - зазначив він.

Головний рабин України закликав прочан в Умані терміново зробити ПЛР-тести

Фото: звернення до хасидам

Відзначимо, вчора Аваков заявив, що цього року Умань на святкування Рош ха-Шана - єврейського нового року - приїдуть 3 тисячі паломників, що у кілька разів менше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Умані посилять на час паломництва хасидів, райони паломництва будуть огороджені, на в'їздах до міста встановлять КПП і т. д.

До цього поліція в Умані перейшла на посилений режим роботи.

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