Головний контрабандист: Берлін розслідує роль Лукашенка в напливі нелегалів

Як зазначає газета з посиланням на джерела, розслідується причетність Лукашенка до контрабанди мігрантів з території Білорусі через Польщу до Німеччини.

"Згідно з інформацією BILD am Sonntag, німецька влада зараз розслідує дії Лукашенка як головного контрабандиста", - пише видання.

Також повідомляється, що з серпня 2021 року з боку Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 000 мігрантів.

За даними Bild, найчастіше нелегально потрапити до країни намагаються молоді люди з Іраку і Сирії. Як правило, вони спочатку потрапляють до Білорусі з Іраку, ОАЕ, Лівану, Йорданії, Туреччини та Сирії за студентськими візами.

Після прибуття до Мінська прикордонники або міліція перевозить їх на ділянки польського кордону з мінімальною охороною. Перебравшись на територію ЄС, нелегали самостійно продовжують шлях у напрямку Німеччини.

За даними журналістів, за перетин кордону з ЄС мігранти платять білоруській стороні близько 4 000 євро.