Головний інфекціоніст США вважає, що його країні не потрібна вакцина AstraZeneca

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що у Вашингтона є досить доз вакцин, щоб не застосовувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca . Вакцина досі не зареєстрована в США.

За його словами, це питання ще перебуває в підвішеному стані, оскільки по ньому немає єдиної думки.

"У мене є загальне відчуття, що, враховуючи ті контрактні відносини, які у нас є з низкою компаній, ми маємо достатньо вакцин, щоб покрити всі наші потреби", - підкреслив Фаучі.

Раніше в МОЗ Німеччини назвало ударом ситуацію з вакциною AstraZeneca.

У березні після низки випадків смертей після вакцинації, а також даних про ризик утворення тромбів у пацієнтів після використання препарату AstraZeneca, деякі країни призупинили використання даного препарату.

Проте пізніше європейський лікарський регулятор підтвердив безпеку цього препарату.