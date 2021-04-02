ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Головний інфекціоніст США вважає, що його країні не потрібна вакцина AstraZeneca

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 квітня 2021 06:42
Головний інфекціоніст США вважає, що його країні не потрібна вакцина AstraZeneca Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що у Вашингтона є досить доз вакцин, щоб не застосовувати препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцина досі не зареєстрована в США.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, це питання ще перебуває в підвішеному стані, оскільки по ньому немає єдиної думки.

"У мене є загальне відчуття, що, враховуючи ті контрактні відносини, які у нас є з низкою компаній, ми маємо достатньо вакцин, щоб покрити всі наші потреби", - підкреслив Фаучі.

Раніше в МОЗ Німеччини назвало ударом ситуацію з вакциною AstraZeneca.

У березні після низки випадків смертей після вакцинації, а також даних про ризик утворення тромбів у пацієнтів після використання препарату AstraZeneca, деякі країни призупинили використання даного препарату.

Проте пізніше європейський лікарський регулятор підтвердив безпеку цього препарату.

Нагадаємо, раніше міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набрало чинності 31 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина Коронавірус
NEWS
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів