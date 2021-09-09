Головні причини відтоку інвестицій з України - корупція і податковий тиск, - дослідження

Ініціюючи підвищення податків для бізнесу, влада зводить нанівець всі зусилля по поліпшенню інвестклімату в країні і відлякує інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMC Center і Європейської бізнес асоціації (ЕВА).

За даними опитування ЕВА, індекс інвестпривабливості України в першому півріччі 2021 року покращився до 2,84 бала після провалу в другій половині 2020 року до 2,4 бала. Рівень в 3 бали вважається критерієм нейтральності інвестклімату. Однак, підвищення оцінок пов'язано, скоріше, з відновленням економіки після коронакризи 2020 року, ніж з поліпшенням умов бізнесу в країні внаслідок прийняття деяких заходів владою, оскільки більшість опитаних (53%) не відзначили змін в інвесткліматі за останні півроку, а 15% бачать навіть його погіршення.

Головними проблемами для бізнесу опитані ЕВА вважають слабку судову систему (90% респондентів), високий рівень корупції (80%) і тіньову економіку (65%).

"Перші дві причини вже протягом багатьох років є ключовими факторами, що відлякують інвесторів від України. Останні два роки не принесли поліпшень - судова реформа не проведена, а ефективність численних антикорупційних органів залишається практично нульовою", - наголошується в матеріалі.

Крім того, бізнесмени відзначають, що негативно впливають на інвестклімат непередбачувані умови ведення бізнесу, гальмування реформ, висока кадрова ротація в уряді, нестабільність у відносинах з іноземними партнерами, податковий тиск. Зокрема, чергова ініціатива влади про підвищення податків для бізнесу, представлена ​​в законопроекті 5600, викликала негативну реакцію у підприємців усіх сфер діяльності.

"Українські реалії такі, що однією рукою влада може намагатися покращувати інвестклімат, а іншою - зводити нанівець всі позитивні кроки в цьому напрямку", - констатує автор матеріалу.