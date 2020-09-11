Командувач ВМС відзначив готовність заводу "Океан" до ремонту військових кораблів

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" відвідав з інспекцією командувач військово-морським флотом України, контр-адмірал Олексій Неїжпапа. Інспекція заводу була проведена в рамках вивчення можливостей судноремонту флоту ВМС України фахівцями заводу.

Про це повідомляє прес-служба заводу.

"Суднобудівний завод Океан володіє необхідними виробничими потужностями для ремонту флоту ВМС України, а також при належній підготовці і для будівництва військових кораблів", - зазначив командувач флотом Олексій Неїжпапа.

Крім того, суднобудівний завод "Океан" вперше після відновлення своєї роботи допущено до участі в тендерній процедурі на ремонт українського військового рейдового буксира "Яни Капу".

Судно було пошкоджено і захоплено в полон в Керченській протоці у 2018 році, коли українські кораблі намагалися зупинити кораблі ВМФ Росії. В результаті були пошкоджені головний двигун, обшивка і леєрна огорожа, втрачено рятувальний пліт.

Після повернення судна Україні, буксир потребує докового ремонту. У зв'язку з потребами флоту, командувач військово-морськими силами відвідав ряд суднобудівних і судноремонтних підприємств Миколаєва.

Контр-адмірал також наголосив, що флоту України потрібні можливості комплексного ремонту.

"Необхідно відновлювати судноремонтний кластер в Миколаєві. Бачу, що в цьому є велика перспектива розвитку і відновлення потужностей", - підсумував Неїжпапа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2019 власник заводу "Океану" Василь Капацина інвестував у відновлення та модернізацію обладнання підприємства.

Раніше суднобудівний завод "Океан" також відвідав віце-прем'єр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Візит був організований в рамках ознайомлення міністра з підприємствами, які працюють для військово-промислового комплексу.