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Віце-прем'єр відвідав завод "Океан" у Миколаєві

Миколаїв, Субота 22 серпня 2020 19:51
Віце-прем'єр відвідав завод "Океан" у Миколаєві
Фото: Олег Уруський під час екскурсії заводом (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Олегу Уруському були представлені логістичні можливості підприємства

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" відвідав віце-прем'єр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Візит був організований в рамках ознайомлення міністра з підприємствами, які працюють для військово-промислового комплексу.

Про це повідомили на офіційному сайті заводу.

Під час відвідування заводу власники Василь і Микола Капацини особисто провели екскурсію і показали міністру можливості підприємства для будівництва та ремонту військових кораблів, а також нові сучасні лінії устаткування призначені для металообробки й складання корпусів.

Віце-прем'єру були представлені логістичні можливості підприємства, а також показана готовність заводу до роботи над замовленнями з високим рівнем секретності.

"Ми, як власники підприємства і патріоти України, усвідомлюємо важливість замовлень для оборонно-промислового комплексу нашої країни та готові віддавати пріоритет таким проектам", - прокоментував Василь Капацина.

Також Василь і Микола Капацини поділилися своїми планами щодо розвитку судноремонтних потужностей на заводі "Океан" і показали модернізоване судно для турецького великого перевізника.

З 2019 року завод "Океан" не тільки виконує замовлення з суднобудування і судноремонту, а також виготовляє металоконструкції для інфраструктурних проектів. Серед них - міст на Володимирській гірці й Шулявський шляхопровід в Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прохання президента Володимира Зеленського на заводі в стислі терміни виготовили металоконструкції для моста через річку Сіверський Донець Станиці Луганської.

Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Измаїлець" і "Зюйд", суховантаж ALICE, а також земснаряд "Ріон", побудовані баржі за замовленням нідерландської компанії Eurobulk.

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