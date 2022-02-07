Головне не чисельність: експерти висловилися про плани Зеленського щодо ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким, зокрема, чисельність ЗСУ має зрости на 100 тисяч осіб. Експерти ж стверджують, що в сучасному світі важлива не так кількість бійців, як наявність високоточної зброї, систем розвідки та автоматизованих систем управління, а крім цього - постає питання фінансування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять".

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, додатково 100 тисяч військових - це орієнтовна кількість, адже чисельність ЗСУ залежить від завдань, які вони виконують, та функціоналу, який закріплений за кожною структурною одиницею.

"Зараз, коли я оцінюю боєздатність будь-яких Збройних сил, я на чисельність практично не дивлюся. Головне - наявність високоточної зброї, систем розвідки, автоматизованих систем управління та інтеграції цих трьох компонентів. Не важливо скільки в армії військовослужбовців, якщо має кілька сотень ударних безпілотників оперативного рівня, АСУ і високоточні засоби поразки", - пояснив виданню експерт.

Своєю чергою військовий аналітик Микола Бєлєсков, зазначив, що при збільшенні армії на 100 тисяч виникають питання фінансового забезпечення,

"Не кажучи вже про те, що знадобиться додаткове озброєння, місця постійної дислокації тощо. Все упирається у готовність виділити кошти", - зауважив він.

За словами Бєлєскова, потреба у додаткових 100 тисяч є.

"Враховуючи протяжність нашого кордону з Росією та Білоруссю, ми на всі ці напрямки не маємо достатньо сил. Але ж питання не просто в тому, що військових стане більше. Що це за 20 бригад? Яка в них буде структура, озброєння, завдання, місце й у нашому способі ведення війни? Вони повинні дати можливість ефективно у разі потреби воювати з росіянами з огляду на те, що вони й надалі володітимуть кількісною перевагою", - резюмував він.

Детальніше про те, чому влада пішла на відмову від "срочки" і як це вплине на обороноздатність країни - в матеріалі РБК-Україна.