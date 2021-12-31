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Головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі

Автор: Іванна Шовкун

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Вона опинилася на 13 місці у списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe Best Destinations.

Українська новорічна ялинка опинилася в рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

Фото: ялинка у Варшаві/Польща (europeanbestdestinations.com)

Фото: ялинка в Римі/Італія (europeanbestdestinations.com)

На сайті зазначили, що київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд. А саме місто - гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.

Проте перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо. На другому та третьому місці - ялинки зі Страсбурга та Лісабона.

Фото: ялинка на Мальті (europeanbestdestinations.com)

Фото: ялинка у Страсбурзі/Франція (europeanbestdestinations.com)

Фото: ялинка у Лісабоні/Португалія (europeanbestdestinations.com)

Нагадаємо, ялинку, відкриту 19 грудня біля Офісу президента, прикрасили новорічними іграшками від дітей з особливими потребами. Проект проходить вже вдруге з ініціативи першої леді України – Олени Зеленської.

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