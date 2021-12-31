Головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі

Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Вона опинилася на 13 місці у списку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe Best Destinations.
Українська новорічна ялинка опинилася в рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.
На сайті зазначили, що київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд. А саме місто - гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.
Проте перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо. На другому та третьому місці - ялинки зі Страсбурга та Лісабона.
Фото: ялинка на Мальті (europeanbestdestinations.com)
Нагадаємо, ялинку, відкриту 19 грудня біля Офісу президента, прикрасили новорічними іграшками від дітей з особливими потребами. Проект проходить вже вдруге з ініціативи першої леді України – Олени Зеленської.