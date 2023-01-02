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Главе Центробанка РФ объявили подозрение за распространение рублей на оккупированных территориях

Фото: глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной объявили подозрение за введение так называемой "рублевой зоны" на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ собрала доказательства участия главы Банка России в финансировании военных группировок. Набиуллина организовала так называемую "рублевую зону" на захваченных территориях юга и востока Украины. Также она отдала приказ открыть "филиалы" подконтрольного кремлю "Промсвязьбанку" на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Кроме того, Набиуллина способствовала в блокировании обращения гривны. Поэтому на оккупированных территориях запретили электронно или наличными рассчитываться украинской валютой. По данным следствия, полученные таким образом рубли были ориентированы на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса РФ и оккупационных группировок.

СБУ объявила главе Центробанка РФ подозрение по ч. 3 ст. 110 УКУ. Решается вопрос об объявлении Набиуллиной в международный розыск. Ей грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

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Служба безопасности УкраиныЦентробанк РФЭльвира Набиуллина