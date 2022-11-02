Главы крупнейших банков дали прогноз рисков для мировой экономики

Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман сказал, что его интуиция подсказывает, что центральным банкам удастся сдержать рост цен, но инвесторам нужно будет привыкнуть к более высокой инфляции - около 4% против 1-2% до "этого кризиса".

"Это болезненный, но не неожиданный переход", - сказал Горман на Инвестиционном саммите мировых финансовых лидеров.

Это было крупнейшее корпоративное мероприятие Гонконга с тех пор, как в 2020 году он закрыл свои границы и ввел ограничения для борьбы с COVID-19.

Крупные центральные банки предприняли один из самых агрессивных раундов повышения ставок за последние десятилетия в попытке обуздать раскаленную инфляцию, рискуя спадом в мировой экономике.

Инфляция и "очень быстрое" ужесточение денежно-кредитной политики после более чем десяти лет относительно мягкой политики делают мир более нестабильным и неопределенным, сказал генеральный директор Дэвид Соломон.

"Это позволяет очень быстро усилить риски, связанные с кредитным плечом в системе", - сказал он, указывая на ситуацию в Великобритании, где мини-бюджет бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс спровоцировал резкий спад ценных бумаг и кризис ликвидности в пенсионных фондах. в сентябре и начале октября.

По словам Соломона, если центральные банки найдут способ осмысленно и сбалансированно обуздать инфляцию, это "повысит шансы на мягкую посадку" для их экономики.

Их комментарии прозвучали за несколько часов до того, как ожидается, что Федеральная резервная система США проведет четвертое подряд повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов. Инвесторы ожидают, сможет ли центральный банк сигнализировать о замедлении темпов ужесточения денежно-кредитной политики, даже несмотря на то, что инфляция потребительских цен превышает 8%.

Банкиры на конференции также беспокоились о геополитических рисках. Они растут по мере эскалации российско-украинской войны и усиления напряженности в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Майкл Че , финансовый директор Blackstone подчеркнул "растущую напряженность во всем мире" и угрозу, которую они представляют для стабильности.

Денежно-кредитная и геополитическая неопределенность отодвинула инвесторов на второй план, сказал председатель UBS Group Колм Келлехер, указав на "рекордный уровень наличности" на глобальных счетах управления капиталом как на свидетельство того, что люди держат свои деньги.

"Клиенты явно ушли в сторону, поскольку за последние девять месяцев у вас была довольно ужасная доходность по акциям, инструментам с фиксированным доходом и товарам, за исключением отдельных", - сказал он.