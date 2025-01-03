Главы МИД Германии и Франции прибыли в Сирию

"Моя сегодняшняя поездка - вместе с моим французским коллегой и от имени ЕС - является четким сигналом сирийцам: новое политическое начало между Европой и Сирией, между Германией и Сирией возможно", - цитирует Бербок Reuters.

Как уточняет DW, в числе прочих они планируют встретиться с новым лидером страны Ахмедом аш-Шараа, под руководством которого исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) 8 декабря 2024 года свергла диктатора Башара Асада.

В частности, Германия намерена помочь Сирии в проведении "инклюзивной, мирной передачи власти, в достижении примирения общества и восстановлении" страны, говорится в заявлении МИД Германии.

По словам Анналены Бербок, между Германией и Сирией, а также Европой в целом и Сирией возможно возобновление отношений, но оно связано с "четкими ожиданиями от новых правителей" в Дамаске. Это подразумевает также равные права для женщин и мужчин в Сирии, а также для всех этнических или религиозных групп в этой стране. "Мы продолжим судить ХТШ по ее действиям", - заявила Бербок.

В свою очередь Барро заявил, что Франция в Сирии хочет "способствовать мирному и требовательному переходу на службу сирийцам и региональной стабильности".