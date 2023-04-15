Главы МИД G7 обсудят войну России против Украины и угрозы Пекина в отношении Тайваня

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" сосредоточат внимание на безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Встреча в Японии начнется в воскресенье на тревожном фоне войны в Украине и растущей напористости Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Трехдневная встреча в курортном городе Каруидзава также проходит на фоне опасений, что позиция некоторых европейских лидеров G7, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, может быть воспринята слабая в отношении угроз Пекина против Тайваня.

В последние дни Китай проводил военные учения вокруг Тайваня, который он считает своим, и никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над демократически управляемым островом.

"Безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона нельзя обсуждать отдельно - они переплетаются друг с другом", - заявил о предстоящей встрече представитель министерства иностранных дел Японии на условиях анонимности.

Встреча, в которой участвуют министры из США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Италии и представитель Европейского Союза, проходит перед саммитом лидеров, который премьер-министр Фумио Кисида проведет в Хиросиме в следующем месяце.

Кисида посетил Украину в марте, в это же время председатель КНР Си Цзиньпин встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Война вызвала редкую поддержку Украины в пацифистской Японии, причем многие японцы рассматривают вторжение России как свидетельство потенциальной угрозы соседнему Тайваню со стороны все более напористого Китая.

"Одна из причин, по которой Япония так сильно поддерживает Украину, заключается в том, что они хотят... более широкой поддержки Запада, когда речь идет о вопросах Восточной Азии", - сказал Джеймс Браун, профессор политологии в университете Temple в Японии.

Вашингтон пытается укрепить приверженность G7 дальнейшим действиям, чтобы удержать Китай от шагов по изменению политического статус-кво на самоуправляемом острове, сообщил агентству Reuters дипломатический источник в США на условиях анонимности.

По словам Брауна, для G7 будет вдвойне важно подтвердить свою солидарность и поддержать Украину, учитывая сомнения относительно позиции Европы в отношении Китая после того, как Макрон предостерег от вовлечения в какой-либо кризис из-за Тайваня.

"Большая семерка" была важным партнером в привлечении России к ответственности за ее агрессию в Украине, - заявил в понедельник заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель. Не сомневаюсь, что "Большая семерка" продолжит играть в этом важную роль, в том числе и на предстоящей встрече министров иностранных дел".

Меры безопасности на встрече не изменились, заявило министерство иностранных дел Японии после паники в субботу, когда мужчина бросил дымовую шашку, когда премьер-министр Кисида проводил предвыборную кампанию в западной Японии. Премьер-министр Японии не пострадал, а подозреваемый был арестован.