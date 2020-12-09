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Голові МОЗ Чехії погрожують через карантин. Йому надали охорону

Автор: Роман Тверденко

Міністру охорони здоров'я Чехії Яну Блатни і ще одному члену уряду надали тимчасову охорону. Все через погрози у зв'язку з введеними карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Наголошується, що охорону отримав і колишній глава МОЗ Роман Примула, а також міністр промисловості, торгівлі та транспорту Карел Гавлічек.

Міністр внутрішніх справ Ян Хамачек коротко зазначив, що охорона надана їм "через коронавірус".

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Згідно з урядовим декретом, постійну поліцейську охорону мають президент, прем'єр-міністр, керівник парламентських палат, міністри закордонних справ, внутрішніх справ, юстиції та фінансів. Міністр оборони охороняється військовою поліцією.

Раніше повідомлялося, що колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тисячі крон (близько 3,3 тисяч гривень.) за неправильне носіння маски. Так, вона не прикривала рот і ніс.

Крім цього, Чехія припинила розробку власної вакцини від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення зупинити роботу дослідної групи вірусологів.

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