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Голові Харківської облради оголосили підозру в отриманні 1 млн гривень хабаря

Автор: Дмитро Левицький

Голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну вручили підозру. Йому інкримінують отримання хабаря у розмірі понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Товмасяна підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 1,05 млн гривень. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу главі облради.

"За версією слідства на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада", - розповіли в НАБУ.

Слідство встановило, що впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката.

Нагадаємо, до цього в рамках цієї справи підозру отримав перший заступник глави Харківської облради. Його арештували, але він вийшов з ізолятора під заставу.

Також правоохоронці арештували спільника першого заступника глави Харківської облради.

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