Ватажок ІД визнав поразку в Сирії і пообіцяв помститися

В інтернеті з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) Абу Бакр аль-Багдаді заявив, що бій за місто Багуз (Сирія) завершений. Відео було опубліковане в Telegram пов'язаною з екстремістами організацією Al-Furqan, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляє агентство, на відео бородатий чоловік, схожий на аль-Багдаді, сидячи на підлозі, схрестивши ноги, розповідає про останні події та дає настанови, а поруч його слухають кілька людей, чиї обличчя не видно.

Зокрема Аль-Багдаді заявив, що битва в сирійському місті Багуз закінчена, але ІД буде мститися "за вбивства і ув'язнення своїх прибічників".

Він також заявив, що теракти на Великдень на Шрі-Ланці були відповіддю терористів на втрати в їхньому останньому оплоті в Сирії Багузі.

Агентство також повідомляє, що на початку запису видно, що він був знятий у квітні, однак перевірити справжність дати запису, як і достовірність самого відео неможливо.

Нагадаємо, минулого тижня Демократичні сили Сирії заявили, що курдські союзники антитерористичної коаліції в Сирії розбили останній оплот "Ісламської держави", зайнявши населений пункт Багуз на сході країни.